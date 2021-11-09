IT и Телеком 30 минут назад

Третья в мире: стоимость компании-владельца Google достигла 2 триллионов долларов

Alphabet Inc., материнская компания Google, стала третьей в мире со стоимостью более 2 триллионов долларов

Капитализация Alphabet достигла 2 триллионов долларов Капитализация Alphabet достигла 2 триллионов долларов
Капитализация Alphabet достигла 2 триллионов долларов

Акции компании Alphabet Inc, материнской компании Google, 8 ноября 2021 года выросли на 1,2% до рекордного значения более чем на 3008,1 доллара. Благодаря этому капитализация компании впервые достигла 2 триллионов долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

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Сейчас в мире кроме Alphabet есть только две компании с рыночной оценкой более 2 триллионов долларов — Apple и Microsoft. В данный момент Alphabet уступает этим компаниям, но оценивается дороже, чем Meta, материнская компания Facebook.

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Акции компании рекордно выросли на фоне восстановления поступлений от рекламы и роста облачного бизнеса. Доминирование индустрии онлайн-рекламы позволило вырасти и капитализации Alphabet, которая превысила отметку в 2 триллиона долларов. 

Google в свою очередь пересекла порог в 1 триллион долларов в январе прошлого года. После роста акций на 1,2 процента их стоимость составляет более 3 тысяч долларов.

Alphabet Inc. —  холдинг, располагающийся в Калифорнии. Владеет несколькими компаниями, ранее принадлежавшими Google Inc., и самой Google в том числе. По итогам 2020 года выручка компании достигла 182,5 миллиарда долларов.

Напомним,  Alphabet создала компанию Isomorphic Laboratories, которая будет использовать искусственный интеллект (ИИ) для поиска новых видов лекарств.

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