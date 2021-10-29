Microsoft обогнала по стоимости Apple, снова став самой дорогой компанией в мире

Microsoft обогнала Apple по рыночной капитализации, что сделало ее самой дорогой публичной компанией в мире. Как передает CNBC, на 11:15 по восточно-американскому времени (18:15 по Киеву) капитализация Microsoft составляла более 2,47 трлн долларов, в то время как Apple — около 2,42 трлн.

Отмечается, что опубликованные накануне данные о доходах Apple за 4-й квартал финансового года (октябрь 2020 — сентябрь 2021 года) не оправдали ожиданий биржевых торговцев.

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По словам гендиректора Apple Тима Кука, недополученная выручка оценивается в 6 млрд долларов, но он ожидает дальнейшего ухудшения с перебоями поставок по итогам нынешнего квартала.

Согласно финотчету Apple, продажи ее iPhone выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но и этот показатель не оправдал ожиданий аналитиков. При этом на предыдущий квартал пришлось лишь несколько дней официальной продажи нового iPhone 13.

В свою очередь, Microsoft превзошла ожидания по доходам, отраженным в последнем квартальном отчете: общая выручка корпорации выросла почти на 22% в годовом исчислении. Это самый быстрый рост с 2018 года. В предыдущем квартале ее выручка выросла на 21%.

Apple была первой компанией, которая достигла рыночной капитализации в 1 трлн долларов и 2 трлн долларов. Она также стала самой дорогой компанией в мире, когда в прошлом году превзошла по рыночной капитализации государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco.

Microsoft, однако, уже превосходила Apple по капитализации, последний раз — в 2020 году, когда пандемия Covid-19 нанесла ущерб цепочкам поставок. Впервые стоимость Microsoft превысила 2 трлн долларов в июне — после того, как компания представила первое крупное обновление Windows за более чем пять лет. Официальный выпуск новой версии этой ОС, напомним, состоялся 5 октября.

Отметим также, что на сегодня лидерами по размеру рыночной капитализации после Microsoft и Apple являются упомянутая в порядке убывания Saudi Aramco, Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Tesla и Facebook.

При этом накануне Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила торговать в Украине акциями Alphabet, Amazon и других крупных западных корпораций.