Apple на своей карте изобразила Крым как часть РФ: Украина отреагировала

Заявление по этой ситуации сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет "РБК-Украина".
Олег Николенко отметил, что Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.
"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины", — заявил он.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II написала письмо крымским школьникам, указав полуостров российским.
Также Россия начала перепись населения на территории оккупированного Крыма. Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество осудить и не признавать ее.