Apple на своей карте изобразила Крым как часть РФ: Украина отреагировала

Американская компания Apple на своей карте изобразила Крым как часть Российской Федерации.

Об этом сообщает сообщество Culture Ukraine в Инстаграм .

Речь идет о программе Apple Music для артистов, которая позволяет отслеживать прослушивание треков по странам. Там Украина изображена без полуострова, а РФ — наоборот.

"Просто карты Украины и России в приложении от Apple Music для артистов. Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?" — говорится в посте сообщества.

Заявление по этой ситуации сделал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет "РБК-Украина".

Олег Николенко отметил, что Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.

"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины", — заявил он.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II написала письмо крымским школьникам, указав полуостров российским.

Также Россия начала перепись населения на территории оккупированного Крыма. Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество осудить и не признавать ее.