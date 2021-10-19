Один из КПВВ на админгранице с Крымом прекратил работу: подробности

Во вторник, 19 октября, на административной границе с оккупированным Крымом прекращен пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка". Об этом Госпогранслужба Украины сообщает в своем Telegram-канале.

Решение о прекращении работы КПВВ "Чаплинка" принято в соответствии с распоряжением Херсонской областной государственной администрации №792 от 8 октября 2021. Оно было согласовано с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В Госпогранслужбе информируют, что пересечь админграницу с Крымом можно в КПВВ "Каланчак" и КПВВ "Чонгар" — они продолжают работать в штатном режиме.

Читайте также: Украинским подросткам упростили въезд через КПВВ на Донбассе и на админгранице с Крымом

Издание "Крым.Реалии" сообщает, что КПВВ "Чаплинка" не работал фактически с 7 июня 2021 года.

"Во-первых, там очень маленький поток граждан. Во-вторых, содержание пропускного пункта при этом было очень дорогим. В-третьих, рядом есть действующий КПВВ с полным оснащением, и так далее. У нас "Чаплинка" три месяца находилась в стадии реконструкции, и никаких проблем не возникло. Все это время собирали информацию относительно того, какой там поток, есть ли жалобы — и вот за три месяца не поступило ни одной жалобы относительно того, что кому-то неудобно без "Чаплинки" или еще что-то. У нас остальные пункты пропуска работают в привычном режиме, и загрузка там 10-15%. И "Чонгар", и "Каланчак" могут пропускать гораздо больше людей", — объяснил причины закрытия заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Николай Якименко.

В Госпогранслужбе отметили, что "Чаплинка" — это стратегически важное направление, поэтому сотрудники ведомства продолжат нести там службу.

Ранее сообщалось, что на КПВВ ввели мониторинг целей поездок жителей аннексированного Крыма на материковую Украину. Напомним, Украина модернизировала сервисный центр "Чонгар", где жители оккупированного Россией Крыма получают административные услуги и бесплатно проходят тестирование на коронавирус.