Украинским подросткам упростили въезд через КПВВ на Донбассе и на админгранице с Крымом

Правительство упростило процедуру въезда из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма для украинцев в возрасте от 14 до 16 лет.

Эта категория граждан сможет въезжать на территорию Украины по свидетельстве о рождении, следует из решения, принятого на заседании правительства 25 ноября, передает "РБК-Украина".

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Кабинет министров также урегулировал условия временного прекращения работы контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированные территории.

Теперь предусматривается возможность безотлагательного въезда при наличии оснований гуманитарного характера — возвращение к месту жительства, воссоединение семьи, тяжелая болезнь, обеспечение лекарствами, для посещения вузов и прочее.

Ранее стало известно, что в 2021 году планируется открытие сервисных центров на всех КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом с подконтрольной стороны.

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Также сообщалось, что оккупанты могут разблокировать КПВВ на Донбассе в течение двух недель.

Перед этим украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщила, что на переговорах удалось согласовать технические детали для разблокировки КПВВ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, правительство расширило перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной. Эта мера касается преимущественно жителей оккупированного Крыма и Донбасса.