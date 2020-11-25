Политика 50 минут назад

Украинским подросткам упростили въезд через КПВВ на Донбассе и на админгранице с Крымом

Эта категория граждан сможет въезжать на территорию Украины по свидетельстве о рождении

Фото из открытых источников Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правительство упростило процедуру въезда из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма для украинцев в возрасте от 14 до 16 лет.

Эта категория граждан сможет въезжать на территорию Украины по свидетельстве о рождении, следует из решения, принятого на заседании правительства 25 ноября, передает "РБК-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кабинет министров также урегулировал условия временного прекращения работы контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированные территории.

Теперь предусматривается возможность безотлагательного въезда при наличии оснований гуманитарного характера — возвращение к месту жительства, воссоединение семьи, тяжелая болезнь, обеспечение лекарствами, для посещения вузов и прочее.

Ранее стало известно, что в 2021 году планируется открытие сервисных центров на всех КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом с подконтрольной стороны.

Читайте также:
Украина откроет сервисный центр на админгранице с Крымом

Также сообщалось, что оккупанты могут разблокировать КПВВ на Донбассе в течение двух недель.

Перед этим украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщила, что на переговорах удалось согласовать технические детали для разблокировки КПВВ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, правительство расширило перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной. Эта мера касается преимущественно жителей оккупированного Крыма и Донбасса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Правительство расширило перечень российских паспортов, которые не признаются Украиной
Правительство расширило перечень российских паспортов, которые не признаются Украиной
Разрушение домов на подконтрольном Донбассе из-за войны компенсируем за 3-4 года — МинВОТ
Разрушение домов на подконтрольном Донбассе из-за войны компенсируем за 3-4 года — МинВОТ
Судья, вынесшая спорное решение по делу Scania, внезапно уволилась
Судья, вынесшая спорное решение по делу Scania, внезапно уволилась
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк" — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Минздраве призвали украинцев с симптомами ОРВИ сдавать тест на COVID-19

  3. Запомнить больше: 25 простых упражнений, которые помогут улучшить работу мозга

  4. НАПК лишило партию "Батькивщина" государственного финансирования

  5. Правительство расширило перечень российских паспортов, которые не признаются Украиной

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...