Правительство расширило перечень российских паспортов, которые не признаются Украиной

Правительство расширило перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной.

Эта мера касается преимущественно жителей оккупированного Крыма и Донбасса, следует из решения, принятого на заседании Кабинета министров в среду, 25 ноября, передает "РБК-Украина".

Ранее, согласно распоряжению Кабмина, не признавались российские паспорта, выданные органами миграционной службы России в Новошахтинске и Покровском Ростовской области. Именно в этих органах жители оккупированного Донбасса получают паспорта России.

Теперь же не будут признаваться документы, выданные и в других населенных пунктах Ростовской области: Донецк, Красный Сулин, Матвеев Курган, Шахты и Родионо-Несветайская.

Также не будут признаваться заграничные паспорта, выданные в Краснодарском крае РФ. Здесь документы, в основном, оформляют крымчане.

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Кроме того, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил, что Украина не будет преследовать жителей оккупированных территорий, которые получили российские паспорта.

Перед этим у президента РФ Владимира Путина заявляли, что продолжат раздачу паспортов жителям оккупированных территорий Украины.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч украинских граждан, проживающих на оккупированных территориях, уже получили паспорта РФ.