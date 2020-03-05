Украинцам и белорусам отменили экзамены по русскому языку при получении гражданства РФ

Сегодня, 5 марта, Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий собеседование на знание русского языка для граждан Беларуси и Украины при вступлении в российское гражданство.

Как сообщает "Интерфакс", законопроект № 819170-7 был подготовлен правительством и дополнен нормой о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским.

В настоящий момент определением уровня владения русским языком, включая белорусских и украинских граждан, занимается специальная комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Кроме этого, Госдума приняла поправки в закон о гражданстве (№814817-7), который предусматривает сокращение с шести до трех месяцев единого срока рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Эти заявления должны быть поданы на территории Российской Федерации.

Ранее в МВД РФ заявили, что российское гражданство за 2019 год получили около полумиллиона украинцев.

Напомним, глава РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой области Украины.

С 14 июня 2019 года Россия начала выдачу паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

С 1 марта 2020 года пересечение границы с Российской Федерацией будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.