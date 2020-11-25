В сервисных центрах при КПВВ будут бесплатно тестировать на Covid-19

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук заявляет, что в медицинских пунктах сервисных центров в контрольных пунктах въезда-выезда на линиях разграничения планируется проводить бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом она рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Чиновница отметила, что первыми сервисные центры получат КПВВ в Счастье.

"Если говорить об услугах, которые предоставляются и будут предоставляться в медицинском пункте сервисного центра, планируется там проводить бесплатное тестирование на Covid-19. Также напомню, что один сервисный центр уже работает в Счастье. В декабре аналогичный центр будет открыт на КПВВ в Новотроицком, а также модернизирован на Чонгаре. В следующем году многофункциональные сервисные центры появятся на всех КПВВ", — сказала Голованчук.

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По ее словам, эта процедура будет проводиться при въезде на подконтрольную украинскому правительству территорию, если будут продолжаться карантинные ограничения.

"Пока не скажу, будет ли это для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы, но это точно будет", — подчеркнула замминистра.

Голованчук также выразила надежду, что данная услуга заработает до конца года.

"По крайней мере, средства на это искали, и со стороны Министерства здравоохранения алгоритм разработан. Это очень существенный момент, потому что сейчас граждане, которые заезжают с оккупированной территории, делают тесты за собственные средства и ждут, когда придут результаты. Такой подход не совсем гуманный к нашим же гражданам, учитывая, что все это — территория Украины", — добавила она.

Ранее сообщалось, что власти Украины готовы развернуть гуманитарные лагеря на административной границе с Крымом в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции и дефицитом лекарств на контролируемом Россией полуострове.