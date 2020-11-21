Происшествия 1 час назад

В Украине около 10 больниц еженедельно присоединяются к приему больных на COVID-19

Для больных коронавирусом сегодня в стране предусмотрено 56 тысяч койко-мест

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

В Украине еженедельно около 10 больниц присоединяется к приему коронавирусных пациентов.

Власть продолжает решать основные задачи: увеличение количества койко-мест и обеспечения кислородом, заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Украина".

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По его словам, несколько недель назад для больных COVID-19 было 50 тысяч койко-мест, сегодня их уже 56 тысяч.

"Была задача от Минздрава и от Офиса президента для всех губернаторов — провести исследования того, сколько можно найти койко-мест в каждой области. Мы должны были выйти на 100 тысяч койко-мест под COVID-19. На сейчас удалось найти 92 тысячи мест, которые смогут принимать ковидных больных", — рассказал Тимошенко.

Он отметил, что, по данным Министерства здравоохранения, каждую неделю около 10 больниц присоединяются к приему коронавирусных пациентов.

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В частности, как только показатель заполненности больниц в регионе превышает 50%, принимается решение о перепрофилировании нового медучреждения.

Напомним, в Украине по состоянию на 21 ноября 2020 года зафиксировали рекордные 14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализирован 1 761 человек, летальных случаев — 215, выздоровели — 7 989 человек, осуществлено тестирований за сутки — 71 949 (в частности, методом ПЦР — 45 508, методом ИФА — 26 441).

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