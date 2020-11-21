Снова рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 14 600 заражений коронавирусом

В Украине по состоянию на 21 ноября 2020 года зафиксировали 14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 610 детей и 590 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировано 1 761 человека, летальных случаев — 215, выздоровели — 7 989 человек, осуществлено тестирований за сутки — 71 949 (в частности, методом ПЦР — 45 508, методом ИФА — 26 441).
При этом за все время пандемии в Украине заболело 612 665 человек, выздоровели — 282 313 человек, летальных исходов — 10 813, проведено ПЦР-тестов — 4 154 333.
В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 342), городе Киев (1 213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.
По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:
город Киев — 57 807 случаев;
Винницкая область — 15 164 случая;
Волынская область — 21 131 случай;
Днепропетровская область — 27 544 случая;
Донецкая область — 19 685 случаев;
Житомирская область — 25 664 случая;
Закарпатская область — 21 165 случаев;
Запорожская область — 23 035 случаев;
Ивано-Франковская область — 31 305 случаев;
Киевская область — 29 380 случаев;
Кировоградская область — 4 142 случая;
Луганская область — 5 617 случаев;
Львовская область — 40 416 случаев;
Николаевская область — 14 607 случаев;
Одесская область — 36 727 случаев;
Полтавская область — 17 942 случая;
Ровенская область — 27 539 случаев;
Сумская область — 21 833 случая;
Тернопольская область — 25 259 случаев;
Харьковская область — 50 784 случая;
Херсонская область — 8 359 случаев;
Хмельницкая область — 25 820 случаев;
Черкасская область — 17 149 случаев;
Черновицкая область — 30 636 случаев;
Черниговская область — 13 955 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине по состоянию на 20 ноября за сутки заразились коронавирусом рекордные 14 575 человек: больше всего случаев в Киеве.
При этом за все время пандемии в Украине заболели уже 598 085 человек, выздоровели — 274 324 человека, летальных исходов — 10 598, проведено ПЦР-тестов — 4 108 825.