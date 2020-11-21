Снова рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 14 600 заражений коронавирусом

В Украине по состоянию на 21 ноября 2020 года зафиксировали 14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 610 детей и 590 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 1 761 человека, летальных случаев — 215, выздоровели — 7 989 человек, осуществлено тестирований за сутки — 71 949 (в частности, методом ПЦР — 45 508, методом ИФА — 26 441).

При этом за все время пандемии в Украине заболело 612 665 человек, выздоровели — 282 313 человек, летальных исходов — 10 813, проведено ПЦР-тестов — 4 154 333.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1 342), городе Киев (1 213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

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город Киев — 57 807 случаев;

Винницкая область — 15 164 случая;

Волынская область — 21 131 случай;

Днепропетровская область — 27 544 случая;

Донецкая область — 19 685 случаев;

Житомирская область — 25 664 случая;

Закарпатская область — 21 165 случаев;

Запорожская область — 23 035 случаев;

Ивано-Франковская область — 31 305 случаев;

Киевская область — 29 380 случаев;

Кировоградская область — 4 142 случая;

Луганская область — 5 617 случаев;

Львовская область — 40 416 случаев;

Николаевская область — 14 607 случаев;

Одесская область — 36 727 случаев;

Полтавская область — 17 942 случая;

Ровенская область — 27 539 случаев;

Сумская область — 21 833 случая;

Тернопольская область — 25 259 случаев;

Харьковская область — 50 784 случая;

Херсонская область — 8 359 случаев;

Хмельницкая область — 25 820 случаев;

Черкасская область — 17 149 случаев;

Черновицкая область — 30 636 случаев;

Черниговская область — 13 955 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на 20 ноября за сутки заразились коронавирусом рекордные 14 575 человек: больше всего случаев в Киеве.

При этом за все время пандемии в Украине заболели уже 598 085 человек, выздоровели — 274 324 человека, летальных исходов — 10 598, проведено ПЦР-тестов — 4 108 825.