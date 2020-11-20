Пандемия COVID-19: власти Украины обновили список стран "красной" зоны

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению в них коронавируса.

Сейчас самая плохая эпидемиологическая ситуация наблюдается в 39 странах мира, сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, в "красной" зоне остаются следующие страны: США, Британия, Франция, Болгария, Швейцария, Испания, Румыния, Бельгия, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.

В свою очередь в "зеленой зоне": Германия, Молдова, Эстония, Канада, Аргентина, Бразилия, Беларусь, Турция, Япония, Норвегия и другие.

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Ранее Венгрия изменила условия пересечения границы для украинцев.

Перед этим также стало известно, что Беларусь закрыла границу для граждан Украины.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом рекордные 14 575 человек: больше всего случаев в Киеве.

При этом за все время пандемии в Украине заболело уже 598 085 человек, выздоровели — 274 324 человека, летальных исходов — 10 598, проведено ПЦР-тестов — 4 108 825.