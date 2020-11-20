Происшествия 6 минут назад

Пандемия COVID-19: власти Украины обновили список стран "красной" зоны

На данный момент самая плохая эпидемиологическая ситуация наблюдается в 39 странах мира

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению в них коронавируса.

Сейчас самая плохая эпидемиологическая ситуация наблюдается в 39 странах мира, сообщает пресс-служба Минздрава.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, в "красной" зоне остаются следующие страны: США, Британия, Франция, Болгария, Швейцария, Испания, Румыния, Бельгия, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.

В свою очередь в "зеленой зоне": Германия, Молдова, Эстония, Канада, Аргентина, Бразилия, Беларусь, Турция, Япония, Норвегия и другие.

Читайте также:
В МВД инициируют полный локдаун в Украине на 3 недели

Ранее Венгрия изменила условия пересечения границы для украинцев.

Перед этим также стало известно, что Беларусь закрыла границу для граждан Украины.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом рекордные 14 575 человек: больше всего случаев в Киеве.

При этом за все время пандемии в Украине заболело уже 598 085 человек, выздоровели — 274 324 человека, летальных исходов — 10 598, проведено ПЦР-тестов — 4 108 825.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В МВД инициируют полный локдаун в Украине на 3 недели
В МВД инициируют полный локдаун в Украине на 3 недели
В Кривом Роге на месяц ввели налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса
В Кривом Роге на месяц ввели налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса
"Це — імітація імітації": чому українці не підтримують карантин вихідного дня (ВИДЕО)
"Це — імітація імітації": чому українці не підтримують карантин вихідного дня (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве заключенные прямо из тюрьмы выманили у банка 1,4 млн грн, выдав себя за айтишников

  3. Верховный суд отменил 108 млн грн штрафа для "АТБ-маркета"

  4. В Кабмине определили лучший эскиз Большого герба Украины (ФОТО)

  5. Легендарный телескоп "Аресибо" выводят из эксплуатации: что исследовали с его помощью

Ивент
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
30 октября лидеры индустрии со всего мира соберутся на бесплатной онлайн-конференции PM GO 6.0 Join the Fight
Загрузка...