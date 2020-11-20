Новый рекорд: в Украине за сутки зарегистрировали более 14 500 заражений коронавирусом

В Украине по состоянию на 20 ноября 2020 года зафиксировано 14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 549 детей и 613 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 728 человек, летальных случаев — 229, выздоровели — 7 845 человек, осуществлено тестирований за сутки — 70 752 (в том числе методом ПЦР — 45 957, методом ИФА — 24 795).
При этом за все время пандемии в Украине заболело 598 085 человек, выздоровели — 274 324 человека, летальных исходов — 10 598, проведено ПЦР-тестов — 4 108 825.
В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:
город Киев — 56 594 случая;
Винницкая область — 14 857 случаев;
Волынская область — 20 651 случай;
Днепропетровская область — 26 202 случая;
Донецкая область — 19 223 случая;
Житомирская область — 25 111 случаев;
Закарпатская область — 20 827 случаев;
Запорожская область — 22 225 случаев;
Ивано-Франковская область — 30 684 случая;
Киевская область — 28 427 случаев;
Кировоградская область — 4 052 случая;
Луганская область — 5 474 случая;
Львовская область — 39 916 случаев;
Николаевская область — 14 181 случай;
Одесская область — 36 053 случая;
Полтавская область — 17 403 случая;
Ровенская область — 27 054 случая;
Сумская область — 20 872 случая;
Тернопольская область — 24 843 случая;
Харьковская область — 50 252 случая;
Херсонская область — 8 155 случаев;
Хмельницкая область — 25 290 случаев;
Черкасская область — 16 437 случаев;
Черновицкая область — 30 143 случая;
Черниговская область — 13 159 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, предыдущий рекорд суточной заболеваемости коронавирусом был зафиксирован днем ранее — тогда было зарегистрировано 13 357 новых случаев COVID-19.