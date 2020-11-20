Новый рекорд: в Украине за сутки зарегистрировали более 14 500 заражений коронавирусом

В Украине по состоянию на 20 ноября 2020 года зафиксировано 14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 549 детей и 613 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 1 728 человек, летальных случаев — 229, выздоровели — 7 845 человек, осуществлено тестирований за сутки — 70 752 (в том числе методом ПЦР — 45 957, методом ИФА — 24 795).

При этом за все время пандемии в Украине заболело 598 085 человек, выздоровели — 274 324 человека, летальных исходов — 10 598, проведено ПЦР-тестов — 4 108 825.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

город Киев — 56 594 случая;

Винницкая область — 14 857 случаев;

Волынская область — 20 651 случай;

Днепропетровская область — 26 202 случая;

Донецкая область — 19 223 случая;

Житомирская область — 25 111 случаев;

Закарпатская область — 20 827 случаев;

Запорожская область — 22 225 случаев;

Ивано-Франковская область — 30 684 случая;

Киевская область — 28 427 случаев;

Кировоградская область — 4 052 случая;

Луганская область — 5 474 случая;

Львовская область — 39 916 случаев;

Николаевская область — 14 181 случай;

Одесская область — 36 053 случая;

Полтавская область — 17 403 случая;

Ровенская область — 27 054 случая;

Сумская область — 20 872 случая;

Тернопольская область — 24 843 случая;

Харьковская область — 50 252 случая;

Херсонская область — 8 155 случаев;

Хмельницкая область — 25 290 случаев;

Черкасская область — 16 437 случаев;

Черновицкая область — 30 143 случая;

Черниговская область — 13 159 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, предыдущий рекорд суточной заболеваемости коронавирусом был зафиксирован днем ранее — тогда было зарегистрировано 13 357 новых случаев COVID-19.