Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировано 13 357 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, за это же время госпитализирован 1 531 человек, зафиксировано 257 летальных случаев и 7 400 пациентов выздоровели.

Кроме этого, за сутки проведено 65 402 тестирования, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 40 585 и методом ИФА (иммуноферментный анализ) — 24 817.

За все время пандемии в Украине коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 583 510 человек. За это время умерло от этой болезни 10 369 человек и выздоровело 266 479 пациентов. С начала пандемии проведено 4 062 868 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 14 532 случая;

Волынская область — 20 150 случаев;

Днепропетровская область — 25 028 случаев;

Донецкая область — 18 790 случаев;

Житомирская область — 24 542 случая;

Закарпатская область — 20 463 случая;

Запорожская область — 21 481 случай;

Ивано-Франковская область — 30 091 случай;

город Киев — 55 203 случая;

Киевская область — 27 347 случаев;

Кировоградская область — 3 931 случай;

Луганская область — 5 385 случаев;

Львовская область — 39 229 случаев;

Николаевская область — 13 769 случаев;

Одесская область — 35 440 случаев;

Полтавская область — 16 935 случаев;

Ровенская область — 26 442 случая;

Сумская область — 20 124 случая;

Тернопольская область — 24 552 случая;

Харьковская область — 49 618 случаев;

Херсонская область — 7 946 случаев;

Хмельницкая область — 24 485 случаев;

Черкасская область — 15 759 случаев;

Черновицкая область — 29 612 случаев;

Черниговская область — 12 656 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 18 ноября, в Украине зарегистрировано 12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.