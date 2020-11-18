Зеленский перестал кашлять — Мендель

Президент Владимир Зеленский, подхвативший ранее коронавирусную инфекцию, чувствует себя лучше, держится бодро и продолжает работать. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается каждый день. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки. На этой неделе запланированы события с участием президента в онлайн-режиме, о чем мы будем сообщать на сайте", — отметила она.

Кроме того, Мендель заверила, что выздоравливает и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы надеемся, что они скорее возьмутся за работу в обычном режиме", — добавила Мендель.

Напомним, Зеленского и Ермака на прошлой неделе поместили в столичную больницу "Феофания", обслуживающую госчиновников. В ОП сообщили, что президент и глава офиса находятся в изолированных палатах.

Кроме того, Covid-19 выявили у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука.