Политика 40 минут назад

Зеленский перестал кашлять — Мендель

Пресс-секретарь президента заверяет, что поправляется не только он, но и Ермак

Зеленский изолирован в больнице. Фото: скриншот видеотрансляции президента в Facebook Зеленский изолирован в больнице. Фото: скриншот видеотрансляции президента в Facebook
Зеленский изолирован в больнице. Фото: скриншот видеотрансляции президента в Facebook

Президент Владимир Зеленский, подхвативший ранее коронавирусную инфекцию, чувствует себя лучше, держится бодро и продолжает работать. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается каждый день. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки. На этой неделе запланированы события с участием президента в онлайн-режиме, о чем мы будем сообщать на сайте", — отметила она.

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Кроме того, Мендель заверила, что выздоравливает и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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"Мы надеемся, что они скорее возьмутся за работу в обычном режиме", — добавила Мендель.

Напомним, Зеленского и Ермака на прошлой неделе поместили в столичную больницу "Феофания", обслуживающую госчиновников. В ОП сообщили, что президент и глава офиса находятся в изолированных палатах.

Кроме того, Covid-19 выявили у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука.

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