В Украине за сутки выявили почти 12 500 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 18 ноября, в Украине зарегистрировано 12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его слова, за минувшие сутки госпитализовано 1 668 человек, зафиксировано 256 летальных случаев, выздоровело 8 096 человек.
Кроме этого, за сутки проведено 73 064 тестирования, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 42 379 и методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 30 685.
За все время пандемии в Украине COVID-19 обнаружен у 570 153 человека, выздоровело от коронавируса 259 079 человек и зафиксировано 10 112 летальных случаев, а также проведено 4 022 283 тестирования методом ПЦР.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Винницкая область — 14 306 случаев;
Волынская область — 19 648 случаев;
Днепропетровская область — 23 900 случаев;
Донецкая область — 18 257 случаев;
Житомирская область — 23 988 случаев;
Закарпатская область — 20 146 случаев;
Запорожская область — 20 733 случая;
Ивано-Франковская область — 29 542 случая;
город Киев — 53 855 случаев;
Киевская область — 26 561 случай;
Кировоградская область — 3 818 случаев;
Луганская область — 5 286 случаев;
Львовская область — 38 577 случаев;
Николаевская область — 13 394 случая;
Одесская область — 34 806 случаев;
Полтавская область — 16 418 случаев;
Ровенская область — 25 904 случая;
Сумская область — 19 514 случаев;
Тернопольская область — 24 242 случая;
Харьковская область — 49 067 случаев;
Херсонская область — 7 624 случая;
Хмельницкая область — 23 952 случая;
Черкасская область — 15 033 случая;
Черновицкая область — 29 126 случаев;
Черниговская область — 12 456 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине, по состоянию на утро 17 ноября 2020 года, зафиксировано 11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.