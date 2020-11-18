Общество 1 час назад

В Украине за сутки выявили почти 12 500 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки госпитализовано 1 668 человек, зафиксировано 256 летальных случаев, выздоровело 8 096 человек

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 18 ноября, в Украине зарегистрировано 12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его слова, за минувшие сутки госпитализовано 1 668 человек, зафиксировано 256 летальных случаев, выздоровело 8 096 человек.

Кроме этого, за сутки проведено 73 064 тестирования, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 42 379 и методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 30 685.

За все время пандемии в Украине COVID-19 обнаружен у 570 153 человека, выздоровело от коронавируса 259 079 человек и зафиксировано 10 112 летальных случаев, а также проведено 4 022 283 тестирования методом ПЦР.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 14 306 случаев;

Волынская область — 19 648 случаев;

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Днепропетровская область — 23 900 случаев;

Донецкая область — 18 257 случаев;

Житомирская область — 23 988 случаев;

Закарпатская область — 20 146 случаев;

Запорожская область — 20 733 случая;

Ивано-Франковская область — 29 542 случая;

город Киев — 53 855 случаев;

Киевская область — 26 561 случай;

Кировоградская область — 3 818 случаев;

Луганская область — 5 286 случаев;

Львовская область — 38 577 случаев;

Николаевская область — 13 394 случая;

Одесская область — 34 806 случаев;

Полтавская область — 16 418 случаев;

Ровенская область — 25 904 случая;

Сумская область — 19 514 случаев;

Тернопольская область — 24 242 случая;

Харьковская область — 49 067 случаев;

Херсонская область — 7 624 случая;

Хмельницкая область — 23 952 случая;

Черкасская область — 15 033 случая;

Черновицкая область — 29 126 случаев;

Черниговская область — 12 456 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине, по состоянию на утро 17 ноября 2020 года, зафиксировано 11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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