Общество 1 час назад

Американцы заявили о еще одной эффективной вакцине от коронавируса у компании Moderna

Американская компания Moderna объявила, что ее вакцина от нового коронавируса показала эффективность в 94,5% на третьей стадии испытаний

Американцы заявили о еще одной эффективной вакцине от коронавируса у компании Moderna Американцы заявили о еще одной эффективной вакцине от коронавируса у компании Moderna

Американская компания Moderna заявила о 94,5-процентной эффективности своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

Третья стадия испытания вакцины проводилась на 30 тысячах человек. Через две недели после второй дозы вакцины заболели 95 испытателей, из них 90 получали плацебо и пять — вакцину, говорится в пресс-релизе компании.

Кратко и по делу в Telegram

В эту группу 95 заболевших испытателей попали в том числе 15 пожилых людей (возраст 65+) и 20 участников, идентифицированных как представители разных сообществ (12 латиноамериканцев, 4 афроамериканца, 3 американца азиатского происхождения и 1 — многорасовый).

Среди всех случаев заболевания 11 — тяжелые. Причем все заболевшие тяжело — это те, кто получал плацебо и ни одного тяжелого случая среди вакцинированных.

Вакцина от Moderna носит название mRNA-1273. Это вакцина на основе матричной РНК — в роли чертежа для производства вирусного S-белка выступает рибонуклеиновая кислота. Она аналогична по механизму работы вакцине от Pfizer и BioNTech.

В ближайшие недели Moderna намеревается подать на разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях. Ожидается, что в стране будет доступно 20 миллионов доз. Компания надеется, что в следующем году будет доступно до одного миллиарда доз для использования во всем мире, и планирует получить одобрение в других странах.

Как сообщалось ранее, что Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина от коронавируса BNT162b2 показала на третьей стадии клинических исследований эффективность 90%. И договорились с ЕС о поставке 300 млн доз. Украина может получить максимум 8,5 млн доз благодаря механизму COVAX, сообщили в МОЗ. 

Читайте также:
Почему вакцина от коронавируса компании Pfizer — большой шаг для человечества

Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" оценили ее эффективность в 92%. Но мировые эксперты в области медицины сомневаются в безопасности российской вакцины.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Pfizer и BioNTech договорились с ЕС о поставке 300 млн доз вакцины от Covid-19
Pfizer и BioNTech договорились с ЕС о поставке 300 млн доз вакцины от Covid-19
Почему вакцина от коронавируса компании Pfizer — большой шаг для человечества
Почему вакцина от коронавируса компании Pfizer — большой шаг для человечества
ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации
ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Одессе на выборах мэра побеждает Труханов, в Херсоне — Колыхаев, — данные экзитполов

  3. Верещук допускает раскол "Слуги народа"

  4. Главы всех фракций Рады выступили за отмену карантина по выходным, Шмыгаля ждут "на ковер"

  5. В Украине презентовали пилотный рейтинг поставщиков электроэнергии

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...