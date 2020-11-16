Американцы заявили о еще одной эффективной вакцине от коронавируса у компании Moderna

Американская компания Moderna заявила о 94,5-процентной эффективности своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

Третья стадия испытания вакцины проводилась на 30 тысячах человек. Через две недели после второй дозы вакцины заболели 95 испытателей, из них 90 получали плацебо и пять — вакцину, говорится в пресс-релизе компании.

В эту группу 95 заболевших испытателей попали в том числе 15 пожилых людей (возраст 65+) и 20 участников, идентифицированных как представители разных сообществ (12 латиноамериканцев, 4 афроамериканца, 3 американца азиатского происхождения и 1 — многорасовый).

Среди всех случаев заболевания 11 — тяжелые. Причем все заболевшие тяжело — это те, кто получал плацебо и ни одного тяжелого случая среди вакцинированных.

Вакцина от Moderna носит название mRNA-1273. Это вакцина на основе матричной РНК — в роли чертежа для производства вирусного S-белка выступает рибонуклеиновая кислота. Она аналогична по механизму работы вакцине от Pfizer и BioNTech.

В ближайшие недели Moderna намеревается подать на разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях. Ожидается, что в стране будет доступно 20 миллионов доз. Компания надеется, что в следующем году будет доступно до одного миллиарда доз для использования во всем мире, и планирует получить одобрение в других странах.

Как сообщалось ранее, что Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина от коронавируса BNT162b2 показала на третьей стадии клинических исследований эффективность 90%. И договорились с ЕС о поставке 300 млн доз. Украина может получить максимум 8,5 млн доз благодаря механизму COVAX, сообщили в МОЗ.

Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" оценили ее эффективность в 92%. Но мировые эксперты в области медицины сомневаются в безопасности российской вакцины.