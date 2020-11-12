Вакцина от коронавируса: Украина может получить 8,5 млн доз благодаря механизму COVAX

Украина благодаря механизму COVAX сможет получить максимум 8,5 млн доз вакцины против коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в четверг, 12 ноября.

По его словам, Украина работает с механизмом COVAX, который обеспечит доставку в Украину вакцины против коронавируса в случае ее регистрации с доказанной безопасностью и эффективностью.

"Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз, которое будет равняться 20% от общей численности населения. Речь идет о том, что если мы отсчитываем от нашей официальной статистики, то это максимум 8,5 млн доз. Первый транш мы ожидаем в размере 3% — это 1 млн 250 тысяч доз", — отметил Ляшко.

Он также рассказал, что ближайшее заседание правления COVAX состоится 19 ноября, и тогда станет известно об ориентировочных датах поставки, количестве и стоимости вакцины.

Напомним, 9 ноября немецкая компания BioNTech и американская Pfizer объявили, что эффективность их вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 превышает 90% среди тех, кто не болел ею раньше.

Вскоре эти компании заявили о подписании соглашения с Европейской комиссией на поставку 300 млн доз разработанной ими экспериментальной вакцины от Covid-19.

Уже около 10 компаний перешли к третьему этапу клинических испытаний, а некоторые даже запланировали поставки первых доз вакцины до весны 2021 года. Для лимитированного использования уже разрешили вакцины таких производителей: китайских компаний Sinovac и Sinopharm, российского Центра Гамалеи и еще одного разработчика из Китая CanSino Biologics.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) надеются, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в середине 2021 года.