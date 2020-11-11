Pfizer и BioNTech договорились с ЕС о поставке 300 млн доз вакцины от Covid-19

Фармацевтический концерн Pfizer и его немецкий партнер, исследовательская компания BioNTech, заявили о подписании соглашения с Европейской комиссией на поставку 300 млн доз разработанной ими экспериментальной вакцины от Covid-19, передает DW.

При этом они уже имеют контракт с правительством США на поставку 100 млн доз вакцины на 1,95 млрд долларов. Поставки и в США, и в ЕС должны начаться не позднее конца текущего года.

Подобные соглашения ЕС заключил с такими фармацевтическими концернами как Johnson & Johnson, Astrazeneca и Sanofi-GSK.

Впрочем, первыми из западных производителей о якобы многообещающих результатах разработки вакцины против коронавирусной инфекции заявили именно Pfizer и BioNTech.

Напомним, 9 ноября компании заявили, что по итогам клинических испытаний их вакцина оказалась эффективна для предотвращения инфицирования коронавирусом в 90% случаев.

Отметим также, что накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование экспериментального препарата компании Eli Lilly для людей с легкой или умеренной формой Covid-19.

Американское правительство договорилось о закупке 300 тысяч флаконов по 700 мг препарата на 375 млн долларов. В то же время исследования показали, что для достижения эффекта требуется применение препарата в объеме от четырех таких емкостей.