Фонд соцстрахования: 30% несчастных случаев на работе — заражение коронавирусом

Фонд социального страхования Украины в январе-сентябре зарегистрировал 3 851 пострадавшего в результате несчастных случаев во время исполнения должностных обязанностей. Об этом говорится в сообщении фонда.
Из этого числа 1 167, или 30,3% — медицинские и другие работники, у которых было диагностировано острое профессиональное заболевание Covid-19.
Смертельные травмы на работе за этот период получили 253 человека. Кроме того, вследствие инфицирования коронавирусом умерли 26 работников.
Наибольшее количество несчастных случаев за девять месяцев 2020 года зарегистрировано в августе и сентябре. ФССУ отмечает, что наблюдается рост этого показателя, причем именно в связи с распространением пандемии Covid-19.
В частности, в августе уровень производственного травматизма составил 660 пострадавших, из которых больных Covid-19 было 17,1%. В сентябре пострадавших было уже 737, из чего коронавирусных больных уже 19,1%.
В разрезе регионов больше всего страховых несчастных случаев произошло в Днепропетровской области — 531. В Киеве их было 406, в Донецкой области — 294, во Львовской — 253, в Киевской — 225, в Харьковской — 209.
Напомним, на прошлой неделе в Днепре умер от Covid-19 заведующий реанимацией новорожденных в областной больнице.