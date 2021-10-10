Apple завезла в Украину первую официальную партию IРhone (ФОТО)

9 октября в аэропорт "Борисполь" прибыла первая официальная партия продукции американской корпорации Apple.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы Украины.

По данным ведомства, всего в Украину прибыло более 8 тысяч смартфонов линейки Iphone 13 с заявленной стоимостью более $7,5 млн.

"ГТСУ рада приветствовать первую официальную продукцию Apple в Украине. Мы сделаем, чтобы таможенное оформление товаров происходило как можно скорее и украинский рынок наводнили оригинальные товары одного их крупнейших ИТ-гигантов мира", — заявил заместитель председателя ГТСУ Сергей Звягинцев.

Кроме этого, Apple заведет всю линейку своих товаров и откроет собственный сервис по обслуживанию своей продукции.

В ГТСУ добавили, что только за последние две недели после презентации Iphone 13 Гостаможслужба выявила попыток незаконного ввоза нового смартфона почти на 2,2 млн грн.

Напомним, 14 сентября Apple провела свою ежегодную осеннюю презентацию. Компания наконец показала новые модели iPhone, а также смарт-часы Apple Watch 7 поколения и новый IPad mini.

Ранее сообщалось, что Apple провела тестирование технологии распознавания лиц нового поколения.

В тестировании принимали участие сотрудники компании. Им выдали специальный прототип чехла, подходящий для iPhone 12, с новым массивом датчиков Face ID.

Перед этим Apple запустила на основном своем сайте украинский раздел — apple.com/ua.