Компания Apple запустила украинский раздел на своем официальном сайте

Американская компания Apple запустила на основном своем сайте украинский раздел — apple.com/ua.

При этом часть информации на нем представлена ​​на украинском языке, а основная — все еще на английском, сообщает AIN.UA.

Также компания указала официальных продавцов своей техники в Украине.

По данным Internet Archive, примерно с декабря 2020 года и до начала марта 2021 года этот веб-адрес выдавал редирект на главную страницу Apple, а до того не работал (выдавал сообщение Page not Found).

"Итак, раздел мог заработать относительно недавно (в марте 2021 года). Такой шаг может быть связан с планами Apple по выходу на украинский рынок", — отмечает издание.

Напомним, весной 2020 года Apple зарегистрировала в Украине юридическое лицо, а летом того же года искала Chief Accountant для киевского офиса.

Известно, что в марте 2021 года компания Apple открыла еще одну вакансию в Украине — аналитика косвенных налогов (Indirect Tax Analyst) для киевского офиса.

Как сообщалось, в июле 2019 года "Украинская биржа" включила в биржевой список в категории "внелистинговые ценные бумаги" акции Apple с тиккером "AAPL".