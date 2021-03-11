IT и Телеком 50 минут назад

Компания Apple запустила украинский раздел на своем официальном сайте

Американская компания также указала официальных продавцов своей техники в Украине

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Американская компания Apple запустила на основном своем сайте украинский раздел — apple.com/ua.

При этом часть информации на нем представлена ​​на украинском языке, а основная — все еще на английском, сообщает AIN.UA.

Кратко и по делу в Telegram

Также компания указала официальных продавцов своей техники в Украине.

По данным Internet Archive, примерно с декабря 2020 года и до начала марта 2021 года этот веб-адрес выдавал редирект на главную страницу Apple, а до того не работал (выдавал сообщение Page not Found).

"Итак, раздел мог заработать относительно недавно (в марте 2021 года). Такой шаг может быть связан с планами Apple по выходу на украинский рынок", — отмечает издание.

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Напомним, весной 2020 года Apple зарегистрировала в Украине юридическое лицо, а летом того же года искала Chief Accountant для киевского офиса.

Известно, что в марте 2021 года компания Apple открыла еще одну вакансию в Украине — аналитика косвенных налогов (Indirect Tax Analyst) для киевского офиса.

Как сообщалось, в июле 2019 года "Украинская биржа" включила в биржевой список в категории "внелистинговые ценные бумаги" акции Apple с тиккером "AAPL".

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