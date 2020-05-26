IT и Телеком 20 минут назад

Apple открыла компанию в Украине — СМИ

Официально компания пока не подтвердила свои планы работать на украинском рынке

Фото: iPhones Фото: iPhones
Фото: iPhones

Компания Apple зарегистрировала юридическое лицо в Украине. Соответствующая запись появилась в Государственном реестре юрлиц, сообщает AIN.

В Госреестре отмечается, что дата регистрации ТОВ "ЕППЛ УКРАЇНА" — 15 апреля 2020 года, руководитель — Роман Гуменюк, адрес регистрации — бизнес-центр IQ.

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Единственный основатель и бенефициар компании — юридическое лицо Apple (Ирландия).

По данным издания, объявление о старте работы подразделения Apple в Украине может состояться уже этим летом.

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Однако официально компания пока не подтвердила свои планы работать на украинском рынке.

В свою очередь, Роман Гуменюком подтвердил Liga.Tech, что возглавляет официальное дочернее предприятие Apple в Украине.

Кроме этого, Гуменюк сказал, что на планы по запуску бизнеса Apple в Украине повлиял карантин.

"Из-за ограничений на перелеты и передвижение иностранного менджмента пока сложно что-то планировать", — отметил Гуменюк.

Напомним, в июле прошлого года "Украинская биржа" включила в биржевой список в категории "внелистинговые ценные бумаги" акции Apple с тиккером "AAPL". 

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