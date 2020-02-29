В Украину заходит новый производитель смартфонов

Компания Citrus объявила об официальном выходе бренда Realme на украинский мобильный рынок.

Как сообщает UBR, этот бренд появился на мировом рынке в мае 2018 года. За это время по объему поставок он вошел в топ-7.

В III квартале 2019 года поставки смартфонов Realme на рынок увеличились на 800% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

По данным Counterpoint Reserch, в последней четверти минувшего года этот бренд увеличил поставки на 163%, а в целом за 2019-й — на 453%. В Индии компания сумела всего за год войти в топ-5 самых популярных мобильных телефонов.

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В Киеве Citrus намерена провести презентацию телефонов Realme 4 марта 2020 года. Компания пообещала представить на нашем рынке весь модельный ряд нового для Украины китайского бренда. На официальном сайте торговой сети уже указаны цены на данные мобильные телефоны, их стоимость колеблется в пределах 2,8-12 тысяч грн.

Realme, как и OPPO, Vivo и OnePlus, входят BBK Group. Удельный вес этой компании на рынке мобильных телефонов по итогам 2019 года достиг 20%. А три ее бренда закрепились в топ-10 — это OPPO, Vivo и Realme.

Напомним, что Apple сейчас тестирует полное отключение отслеживания местонахождения смартфона. Бета-версия iOS 13.3.1 позволяет полностью выключать в iPhone 11 чип U1, отвечающий за эту функцию. Ранее пользователи iPhone 11 и 11 Pro заметили, что именно U1 позволял отслеживать местоположение пользователя, даже если выключить поиск геолокации.