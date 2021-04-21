iMac, iPad Pro и iPhone 12: Apple презентовал новые гаджеты

20 апреля корпорация Apple анонсировала выход ряда новых продуктов. Как передает AIN.UА, среди новинок — ноутбук iMac, планшет iPad Pro, Bluetooth-маяк AirTag и смартфон iPhone 12.

iMac

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Как отмечает издание, моноблок от Apple получил полный редизайн. В частности, iMac имеет семь разных цветов окраски, увеличена диагональ экрана стала больше (24-дюйма), хотя размеры остались как у 21,5-дюймовой модели.

Разработчики заявили, что много лет работают над тем, чтобы компьютер занимал так мало места на столе, словно его там и нет. Поэтому новинка всего 11,5 мм в толщину, компьютер очень тонкий.

Основное ноу-хау модели — iMac теперь работает на новом чипе M1, в результате чего устройство стало намного мощнее и быстрее. Камера в макбуке обновлена до 1080p, а еще появились три микрофона для лучших звонков.

Кабель питания крепится к устройству магнитом, а порт ethernet перенесли на блок питания — благодаря этому стол все также может оставаться без проводов.

Стандартная версия имеет 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Стоимость — $1 299/$1 499/$1699 в зависимости от комплектации и цвета.

Apple также выпустила новую беспроводную клавиатуру со встроенным Touch ID. Появились разноцветные Magic Mouse и Magic Trackpad.

В продаже компьютер появится во второй половине мая.

AirTag

Apple также представила Bluetooth-маячок для отслеживания местонахождения вещей AirTag. Это совсем небольшое устройство, которое можно положить в рюкзак, прицепить на ключи или чемодан.

Увидеть его расположение и найти к нему путь пользователь сможет через приложение "Локатор. AirTag также может издавать звуковой сигнал.

Стоимость устройства составляет $29 за штуку, набор и четырех штук обойдется в $99. Отдельно продается брелок, на который можно прикрепить AirTag.

iPad Pro

Кроме этого, компания также представила новый iPad Pro. Устройство осталось в прежнем дизайне, однако отныне работает на чипе M1 — том же, что и во всех новых компьютерах компании. Благодаря этому планшет стал еще быстрее и еще более производительным.

Ряд других обновлений:

– новый Liquid Retina XDR дисплей в версии на 12,9 дюймов;

– порт Thunderbolt, что позволит передавать файлы еще быстрее;

– версия на 2 ТБ;

– появилась версия с 5G;

– белый вариант клавиатуры.

В компании уверяют, что это самое мощное устройство на рынке, которое подходит как для создателей контента, так и потребителей.

Новый iPad Pro с M1 обойдется от $799 за версию на 11 дюймов, а вот версия на 12,9-дюймов будет стоить уже от $1099. В самой топовой комплектации, но без аксессуаров — уже $2399. Клавиатура еще $350, стилус — $129.

В ходе презентации также показали продемонстрировали:

– обновленную версию Apple TV с новыми возможностями и новым пультом — от $179;

– iPhone 12 в новом цвете — добавился фиолетовый.

Напомним, в компании Apple заявили, что больше не будут производить свой компьютер iMac Pro. Apple выпустила iMac Pro в 2017 году, и в этом же году компьютер был признан "самым мощным Mac из когда-либо существующих".

В августе 2020 Apple дебютировала со своим 27-дюймовым iMac, который получил множество приверженцев из любителей Apple. Компания говорит, что текущая модель может быть настроена для удовлетворения потребностей профессионалов.