Apple добавила в голосовой помощник Siri два новых голоса: пользователи смогут их выбирать

Американская компания Apple добавила в англоязычный голосовой помощник Siri два новых голоса и убрала из бета-версии обновленной iOS автоматический выбор голоса.

Об этом сообщает TechCrunch.

Известно, что в большинстве стран голос Siri по умолчанию женский, а в некоторых — мужской.

Издание пишет, что Apple стала первой компанией, позволившей пользователям самостоятельно выбирать голос помощника.

Here’s a recording of Siri’s new lineup of American voices in iOS 14.5. Voices 1 and 4 are the existing ones, voices 2 and 3 are the new ones. pic.twitter.com/6emei4B3Z9