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1 час назад

Apple добавила в голосовой помощник Siri два новых голоса: пользователи смогут их выбирать

Компания также убрала из бета-версии обновленной iOS автоматический выбор голоса

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Американская компания Apple добавила в англоязычный голосовой помощник Siri два новых голоса и убрала из бета-версии обновленной iOS автоматический выбор голоса.

Об этом сообщает TechCrunch.

Кратко и по делу в Telegram

Известно, что в большинстве стран голос Siri по умолчанию женский, а в некоторых — мужской.

Издание пишет, что Apple стала первой компанией, позволившей пользователям самостоятельно выбирать голос помощника.

Указано, что два новых голоса будут доступны для англоязычных пользователей. Также Apple обновила два предыдущих голоса Siri — они должны быть доступны в Ирландии, России и Италии.

При этом отмечается, что обновление Siri является продолжением обязательства Apple по разнообразию и инклюзивности.

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"Apple не остановится на одном обновлении и, вероятно, в дальнейшем представит еще большее разнообразие голосов с разными диалектами", — считают в TechCrunch.

Два года назад в ЮНЕСКО опубликовали исследование, в котором говорится о том, что у большинства голосовых помощников по умолчанию женский голос, и это подпитывает некоторые стереотипы — вроде того, что, мол, женщина должна выполнять чужие прихоти.

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