Гаджеты 20 минут назад

В Apple Maps появились рекомендации о требованиях 300 аэропортов мира по COVID-19

Пользователи iPhone, iPad и Mac, которые планируют путешествия, теперь могут заранее ознакомиться с требованиями, связанными с пандемией коронавируса

Источник фото: i.pcmag.com Источник фото: i.pcmag.com
Источник фото: i.pcmag.com

Данные предоставляются Международным советом аэропортов (ACI) и содержат информацию о 300 крупных аэропортов мира, сообщает Gadgets 360. Можно узнать о медицинских требованиях аэропорта, включая ношение маски, необходимых тестов и скринингов, а также правил карантина. Пользователям просто нужно найти аэропорт на Apple Maps, чтобы ознакомиться с инструкциями.

В перечень аэропортов с доступной информацией входят, например, Аэропорт Стокгольм-Арланда, Международный аэропорт Дубаи, аэропорт Стамбула и многие другие.

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"Возобновление авиаперевозок будет зависеть от уверенности пассажиров в том, что отрасль уделяет особое внимание их здоровью и благополучию", — сказал генеральный директор ACI Луис Фелипе де Оливейра.

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"Отображение этой информации в Apple Maps поможет сделать эти важные данные более доступными для пассажиров. Это поможет пассажирам планировать свои поездки и быть уверенными в том, что их здоровье и безопасность остаются приоритетом для отрасли, поскольку мы все работаем над устойчивым возвращением к работе и глобальной связью. Сотрудничество остается ключом к глобально скоординированному восстановлению, и мы благодарны нашим членам за партнерство".

ACI также предоставил данные о навигации по аэропорту через API, которые разработчики могут интегрировать в свои приложения. Список всех участвующих аэропортов доступен через инструмент ACI Check & Fly.

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Немного ранее Apple Maps начали показывать центры вакцинации COVID-19 в США. Apple также добавила в свое картографическое приложение различные места тестирования и информацию, связанную с COVID-19, на карточках более 4400 мест по всему миру.

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