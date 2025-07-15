Верховная Рада ратифицировала соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины

15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

"Парламент ратифицировал №0328 Соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - написал он.

За соответствующий законопроект №0328 проголосовали 323 народных депутата.

Напомним, 25 июня 2025 года Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали Соглашение о создании Специального трибунала о преступлении агрессии против Украины. Документ определяет правовую основу функционирования трибунала, который станет отдельным субъектом международного права внутри Совета Европы.

Уже 1 июля президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, заключенного между Украиной и Советом Европы.