Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала по агрессии РФ против Украины

Комитет министров Совета Европы поддержал создание Специального трибунала по поводу преступлений российской агрессии против Украины. Решение было принято в Люксембурге в рамках ежегодного заседания Комитета министров Совета Европы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Совета Европы.

"Комитет министров Совета Европы сегодня подтвердил свою непреклонную преданность Украине на ее пути к справедливости и реконструкции, начав процесс создания специального трибунала для преступления агрессии", — говорится в сообщении.

Министры Совета Европы поручили Генеральному секретарю Алену Берсе возглавить процесс создания специального трибунала для преступления агрессии в рамках Совета Европы путем заключения соглашения с Украиной.

Также отмечается, что министры приветствовали текущие усилия по достижению соглашения о создании Комиссии по рассмотрению претензий для Украины, возможно, под эгидой Совета Европы и подтвердили свою решимость обеспечить возвращение украинских детей, незаконно депортированных или принудительно перемещенных Россией.

Кроме того, они подчеркнули необходимость увеличения помощи Украине, особенно в рамках Плана действий "Устойчивость, восстановление и реконструкция 2023-2026", что способствует ее прогрессу на пути членства в ЕС.

Спецтрибунал за преступления РФ

9 мая министры иностранных дел ЕС одобрили создание спецтрибунала по преступлениям России против Украины. После этого Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подтвердил политическую поддержку создания специального трибунала по поводу преступления агрессии России против Украины.

3 июля 2023 года в Гааге открыли Международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину, который станет первым шагом к возможному трибуналу над руководством страны-агрессорки РФ.

14 сентября того же года в столице Украины открыли полевой офис Международного уголовного суда (МКС). Киевский офис является крупнейшим представительством этой организации за пределами Гааги.