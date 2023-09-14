В Киеве открыли полевой офис МКС: самый большой за пределами Гааги

Сегодня, 14 сентября, в столице Украины открыли полевой офис Международного уголовного суда (МКС). Киевский офис является крупнейшим представительством этой организации за пределами Гааги.

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Об этом сообщили на брифинге Генеральный прокурор Украины Андрей Костин и прокурор МКС Карим Хан.

"Это новая глава нашего сотрудничества. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и Международным уголовным судом. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев", - отметил Андрей Костин.

Сообщается, что сотрудничество Украины с МКС является полноценным партнерством, где украинские прокуроры работают на уровне с экспертами МКС и предоставляют доступ ко всем необходимым материалам и доказательствам.

Прокурор МКС Карим Хан выразил убежденность в том, что сотрудничество между МКС и Украиной является рассветом нового времени, в котором важно соблюдать принципы верховенства права и сотрудничать на основе взаимного доверия, открытости и профессионализма.

Костин отметил работу команды МКС под руководством Бренды Голлис, работавшей в Украине над расследованием ряда тяжких преступлений непосредственно на местах. Он поблагодарил за скорую реакцию команды МКС на подрыв плотины Каховской ГЭС.

В Генпрокуратуре отметили, что в настоящее время в Украине зарегистрировано более 104 000 военных преступлений, и работа МКС направлена на привлечение ответственности тех, кто совершает эти преступления.

Напомним, 23 марта в здании Международного уголовного суда в Гааге генеральный прокурор Андрей Костин с секретарем МКС Питером Льюисом подписали Соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда в Украине.