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Для нужд МКС – Нидерланды подготовили лабораторию для судмедэкспертизы в Украине
Для обеспечения нужд Международного уголовного суда Нидерланды подготовили мобильную лабораторию для судебной медицинской экспертизы в Украине. Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины.
Такой шаг должен помочь в процессе привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях - объяснила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время встречи с Владимиром Зеленским.
Глава ведомства отметила, что Нидерланды продолжат помогать украинскому народу в его стремлении отразить российскую агрессию.
“Мы будем и дальше делать значительный вклад в укрепление военного потенциала Украины. Сейчас и в будущем, так долго, как это потребуется”, – отметила Кайса Оллонгрен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, во время вчерашнего рабочего визита Зеленского в европейский партнер Нидерланды и Бельгия поддержали вступление Украины в ЕС и подписали декларацию.
Напомним, Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.
Впоследствии ряд стран, в частности Германия, заявили, что арестуют Путина, если тот окажется на их территории.
В ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС в августе, а принять участие в мероприятии онлайн.
Южно-Африканская республика входит в страны, подписавшие Римский устав, обязывающий ее выполнять решения МКС.