Для потреб МКС - Нідерланди підготували лабораторію для судмедекспертизи в Україні

Для забезпечення потреб Міжнародного кримінального суду Нідерланди підготували мобільну лабораторію для судової медичної експертизи в Україні. Про це повідомили на сайті Офісу президента України.

Такий крок має суттєво допомогти у процесі притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах - пояснила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час зустрічі з Володимиром Зеленським.

Очільниця відомства зазначила, що Нідерланди продовжать допомагати українському народові в його прагненні відбити російську агресію.

“Ми й далі робитимемо значний внесок у зміцнення військового потенціалу України. Зараз і в майбутньому, так довго, як це буде потрібно”, – зазначила Кайса Оллонгрен.

Зазначимо, під час вчорашнього робочого візиту Зеленського до європейського партнера Нідерланди і Бельгія підтримали вступ України до ЄС і підписали декларацію.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

Згодом низка країн, зокрема, Німеччина, заявила, що заарештують Путіна, якщо той опиниться їхній території.

В ПАР попросили Путіна не приїжджати на саміт БРІКС в серпні, а взяти участь у заході онлайн.

Південно-Африканська республіка входить до країн, які підписали Римський статут, який зобов'язує її виконувати рішення МКС.