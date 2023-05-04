Зеленський зустрівся із королем Нідерландів (ВІДЕО)

Король Нідерландів Віллем-Олександр прийняв на аудієнцію президента України Володимира Зеленського в рамках його офіційного візиту до країни 4 травня.

Про це повідомили Королівський будинок та пресслужба ОП.

Прийом відбувся у Палаці Гейс-тен-Бос. Зеленський висловив королю вдячність за підтримку України.

"Подякував за всебічну підтримку Нідерландами України в захисті нашої свободи та незалежності, а також за особисту турботу Короля та королівської родини про українців, які прибули до Нідерландів у пошуках прихистку від війни. Із перших днів нападу Росії ми відчуваємо, що Нідерланди та весь нідерландський народ разом з Україною", — розповів президент України.

Нагадаємо, Зеленський після візиту до Фінляндії 3 травня відразу відправився до Нідерландів. Зокрема, він відвідав Міжнародний кримінальний суд, де мав зустріч з його президентом та секретарем.

В його програмі також була зустріч з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, а також у тристоронньому форматі із прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо. За результатом переговорів, зокрема, Бельгія і Нідерланди домовилися про координацію подальшої військової допомоги Україні та погодилися надавати підтримку у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції.