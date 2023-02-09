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Категорія
Суспільство
Дата публікації

Зеленський зустрівся із королем Бельгії

Зеленський зустрівся із королем Бельгії

Президента Володимира Зеленського прийняв король Бельгії Філіп І.

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Про це йдеться на офіційній сторінці королівського палацу Бельгії у Twitter.

"Його Високоповажність президент України Володимир Зеленський отримав аудієнцію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі Зеленського та короля був також присутній прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

Зеленський 9 лютого перебуває з візитом у Брюсселі.

Напередодні, 8 лютого, Зеленський в рамках свого візиту до Великої Британії зустрівся з королем Чарльзом ІІІ.

Автор:
Ніна Комащенко