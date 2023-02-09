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Зеленский встретился с королем Бельгии
Президента Владимира Зеленского принял король Бельгии Филипп I.
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Об этом говорится на официальной странице королевского дворца Бельгии в Twitter.
"Его Превосходительство президент Украины Владимир Зеленский получил аудиенцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время встречи Зеленского и короля также присутствовал премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Зеленский 9 февраля находится с визитом в Брюсселе.
Накануне, 8 февраля, Зеленский в рамках своего визита в Великобританию встретился с королем Чарльзом III .