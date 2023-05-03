Зеленський відправився до Нідерландів, щоб виступити у Гаазі — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Фінляндії 3 травня відразу відправився до Нідерландів.

Про це повідомляє інформаційне агентство ANP з посиланням на власні джерела, передає NOS.nl.

Відомо, що він виступить у Гаазі з промовою під назвою "Немає миру без справедливості".

Журналісти зазначають, що переміщення нідерландської авіації свідчать про візит гостя високого рангу. Літак, який 3 квітня відлетів з польського аеропорту до Гельсінкі у Фінляндії, де незабаром опинився Зеленський, згодом попрямував до Нідерландів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідерландів Марко Рютте востаннє відвідував Київ у лютому 2023 року. Тоді він з Зеленським обговорив можливості для посилення захисту спільних пріоритетів. Лише у 2023 році Нідерланди планують виділити близько 2,5 млрд євро фінансової підтримки для України.