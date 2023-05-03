Зеленский отправился в Нидерланды, чтобы выступить в Гааге — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Финляндию 3 мая сразу отправился в Нидерланды.

Об этом сообщает информационное агентство ANP ссылаясь на собственные источники, передает NOS.nl.

Известно, что он выступит в Гааге с речью под названием "Нет мира без справедливости".

Журналисты отмечают, что перемещения нидерландской авиации свидетельствуют о посещении гостя высокого ранга. Самолет, который 3 апреля улетел из польского аэропорта в Хельсинки в Финляндию, где вскоре оказался Зеленский, впоследствии направился в Нидерланды.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марко Рютте в последний раз посещал Киев в феврале 2023 года. Тогда он с Зеленским обсудил возможности усиления защиты общих приоритетов. Только в 2023 году Нидерланды планируют выделить около 2,5 млрд евро финансовой поддержки для Украины.