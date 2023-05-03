Зеленский приехал с визитом в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 мая 2023 года, посетит Финляндию с официальным визитом по приглашению президента Финляндской Республики Саули Ниинисте.

Об этом сообщила пресс-служба президента Финляндии.

Отмечается, что официальные переговоры между президентом Ниинисте и президентом Зеленским будут касаться оборонной поддержки Украины со стороны Финляндии, двусторонних отношений между двумя странами и глобальной геополитической ситуации.

В завершение дискуссий президенты проведут совместную пресс-конференцию.

В рабочем обеде в рамках официального визита также примут участие премьер-министр Санна Марин и министр иностранных дел Пекка Хаависто. В программе президента Зеленского также встреча со спикером финского парламента Петтери Орппо.

Кроме того, во второй половине дня президент Ниинисте проведет Северо-украинский саммит, в котором примут участие Зеленский, а также премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

В ходе саммита будет обсуждаться ситуация с захватнической войной России в Украине, дальнейшая поддержка Украины скандинавскими странами, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и инициатива Украины по справедливому миру.

Также у премьер-министров Северных стран будут двусторонние встречи с президентом Зеленским.

Заметим, что президент Ниинисте и президент Зеленский в последний раз встречались в январе 2023 года, когда президент Ниинисте посетил Киев.