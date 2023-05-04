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Зеленский встретился с королем Нидерландов (ВИДЕО)

король Нидерландов Виллем-Александр, президент Украины Владимир Зеленский
Владимир Зеленский с королем Нидерландов. Фото: Королевский дом

Король Нидерландов Виллем-Александр принял на аудиенцию президента Украины Владимира Зеленского в рамках его официального визита в страну 4 мая.

Об этом сообщили Королевский дом и пресс-служба ОП.

Прием состоялся во Дворце Гейс-Тен-Босс. Зеленский выразил королю признательность за поддержку Украины.

"Поблагодарил за всестороннюю поддержку Нидерландами Украины в защите нашей свободы и независимости, а также за личную заботу короля и королевской семьи об украинцах, прибывших в Нидерланды в поисках убежища от войны. С первых дней нападения России мы чувствуем, что Нидерланды и весь нидерландский народ вместе с Украиной", - рассказал президент Украины.

Напомним, Зеленский после визита в Финляндию 3 мая сразу отправился в Нидерланды. В частности, он посетил Международный уголовный суд, где встречался с его президентом и секретарем.

В его программе также была встреча с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, а также в трехстороннем формате с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. По результатам переговоров, в частности Бельгия и Нидерланды договорились о координации дальнейшей военной помощи Украине и согласились оказывать поддержку в вопросах европейской и евроатлантической интеграции.

Автор:
Вита Молодан