У Києві відкрили польовий офіс МКС: найбільший за межами Гааги

Сьогодні, 14 вересня, в столиці України відкрили польовий офіс Міжнародного кримінального суду (МКС). Київський офіс є найбільшим представництвом цієї організації за межами Гааги.

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Про це повідомили під час брифінгу Генеральний прокурор України Андрій Костін і прокурор МКС Карім Хан.

"Це нова глава нашої співпраці. Робота офісу допоможе посилити взаємодію між Україною та Міжнародним кримінальним судом. Підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців", – зазначив Андрій Костін.

Повідомляється, що співпраця України з МКС є повноцінним партнерством, де українські прокурори працюють на рівні з експертами МКС та надають доступ до всіх необхідних матеріалів та доказів.

Прокурор МКС Карім Хан висловив переконаність у тому, що співпраця між МКС та Україною є світанком нового часу, в якому важливо дотримуватися принципів верховенства права та співпрацювати на засадах взаємної довіри, відкритості та професіоналізму.

Костін відмітив роботу команди МКС під керівництвом Бренди Голліс, яка працювала в Україні над розслідуванням низки тяжких злочинів безпосередньо на місцях. Він подякував за швидку реакцію команди МКС на підрив греблі Каховської ГЕС.

У Генпрокуратурі зауважили, що наразі в Україні зареєстровано понад 104 000 воєнних злочинів, і робота МКС спрямована на притягнення відповідальності тих, хто вчиняє ці злочини.

Нагадаємо, 23 березня, в будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі генеральний прокурор Андрій Костін з секретарем МКС Пітером Льюїсом підписали Угоду про відкриття представництва Міжнародного кримінального суду в Україні.