Воєнні злочини РФ: у Гаазі підписали угоду про відкриття представництва Міжнародного кримінального суду в Україні

У четвер, 23 березня, в будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі генеральний прокурор Андрій Костін з секретарем МКС Пітером Льюїсом підписали Угоду про відкриття представництва Міжнародного кримінального суду в Україні.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, допоки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режимуРФ", - заявив Костін

Він наголосив, що для нього честь розпочати цю нову главу співпраці. Він назвав підписання документу ще одним кроком до забезпечення повної відповідальності за міжнародні злочини.

Генпрокурор підкреслив, що МКС та Офіс Прокурора невтомно стоять на варті правосуддя.

"Ми сподіваємося на подальшу співпрацю у розслідуванні та переслідуванні злочинів рф проти України. Твердо вірю, що наші спільні зусилля допоможуть у розбудові більш справедливого світу", - резюмував Костін.

Зазначимо, понад 40 країн зобов’язалися виділити 4,9 млн доларів на підтримку розслідувань Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів в Україні.

Наразі в Україні працюють близько 40 слідчих МКС.

Україна розглядає три моделі спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти нашої держави, які напрацювали за результатами практичних дискусій з союзниками України і іншими країнами цивілізованого світу.

В США вважають, що міжнародний трибунал, чи інший механізм, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, може бути готовий до літа.