Военные преступления РФ: в Гааге подписали соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда в Украине

В четверг, 23 марта, в здании Международного уголовного суда в Гааге генеральный прокурор Андрей Костин с секретарем МКС Питером Льюисом подписали Соглашение об открытии представительства Международного уголовного суда в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Это только начало, но весомое начало. Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима России", - заявил Костин.

Он подчеркнул, что для него честь начать эту новую главу сотрудничества. Он назвал подписание документа еще одним шагом в обеспечении полной ответственности за международные преступления.

Генпрокурор подчеркнул, что МКС и Офис Прокурора без устали стоят на страже правосудия.

"Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в расследовании и преследовании преступлений России против Украины. Твердо верю, что наши совместные усилия помогут в развитии более справедливого мира", - резюмировал Костин.

Отметим, более 40 стран обязались выделить 4,9 млн долларов в поддержку расследований Международным уголовным судом военных преступлений в Украине.

В настоящее время в Украине работают около 40 следователей МКС.

Украина рассматривает три модели специального трибунала по поводу преступления агрессии России против нашего государства, которые наработали по результатам практических дискуссий с союзниками Украины и другими странами цивилизованного мира.

В США полагают, что международный трибунал или другой механизм, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за преступления против человечности и военные преступления в Украине, может быть готов к лету.