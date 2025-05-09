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Спецтрибунал поможет наказать военных преступников рф за преступления во время войны в Украине – Олег Татаров

Спецтрибунал поможет наказать военных преступников рф за преступления во время войны в Украине – Олег Татаров

Расследование военных преступлений, совершенных рф во время войны в Украине, необходимо для привлечения виновных к ответственности и установления полной справедливости. А наказанию военных преступников будет содействовать спецтрибунал, над созданием которого Украина работает совместно с партнерами.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров на встрече с президентом Агентства Европейского Союза по сотрудничеству в сфере уголовного правосудия (Евроюст) Михаэлем Шмидом.

"Мы говорим о расследовании военных преступлений. Это очень чувствительный и важный вопрос для нашей страны в привлечении к ответственности российской федерации за преступления, совершенные в результате российской агрессии против Украины, и установление полной справедливости", - сказал Олег Татаров.

По его словам, украинские правоохранители и Офис Генпрокурора тесно сотрудничают с Евроюстом, обмениваясь информацией при формировании доказательной базы и установлении лиц, совершавших военные преступления на территории Украины.

Олег Татаров поблагодарил партнеров за постоянную помощь в этом направлении. В частности, и за поддержку Международного центра по преследованию за преступления агрессии против Украины (ICPA), отдельно отметив ключевую роль Евроюста в координации Совместной следственной группы (JIT) в отношении Украины.

Также на встрече шла речь о конкретных шагах, которые должны предотвратить использование россией товаров двойного назначения в производстве ракет и БпЛА.

Кроме того, участники встречи обсудили направления усовершенствования существующих механизмов привлечения к ответственности лиц за совершение экономических, коррупционных и других преступлений на территории Украины.

Михаэль Шмид отметил, что Евроюст готов обсуждать дальнейшее взаимодействие с украинскими правоохранителями по борьбе с международными преступниками, в том числе киберпреступниками. Он также отметил работу международной конференции United for Justice. United for Survivors, в открытии которой принял участие.