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В Киеве отменили три продовольственных выставки из-за ситуации с безопасностью

международный выставочный центр в Киеве
международный выставочный центр в Киеве/Фото: МВЦ

Международный выставочный центр (МВЦ) в Киеве отменил три отраслевые выставки из-за ситуации в безопасности в столице. Речь идет об Agro2Food, World Food Ukraine и inSKLAD.

Как пишет Dilo, об этом говорится в прессрелизе МВЦ.

нынешних обстоятельствах мы вынуждены принимать непростые решения и ставить ответственность перед людьми на первое место", - отметили в пресс-службе холдинга ARS Capital, в который входит МВЦ.

Организаторы также поблагодарили участников, посетителей и партнеров, которые готовились к выставкам, и сообщили, что об изменениях в расписании будут информированы на сайте выставочного центра.

Ранее в Международном выставочном центре обустроили укрытие, рассчитанное на одновременное пребывание около 2300 человек.

О МВЦ

Международный выставочный центр (МВЦ) выставочный и событийный комплекс в Киеве, расположенный на Броварском проспекте, 15, недалеко от станции метро "Левобережная".

Комплекс был открыт в октябре 2002 года. Его общая площадь составляет 73228 м² , из которых 38681,5 м² приходится на выставочные залы. МВЦ объединяет четыре павильона, имеет 18 входных групп, 20 грузовых ворот и 15 конференц-залов.

В центре проводятся международные и национальные выставки, конференции и другие мероприятия. В частности, в 2017 году здесь прошел песенный конкурс "Евровидение".

Ранее сообщалось, что книжный фестиваль "Книжная страна", который посещают около 90 тыс. человек и был запланирован на 17-20 сентября 2026 года в Киеве на ВДНХ, по соображениям безопасности перенесли на апрель 2027 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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