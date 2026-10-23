У Києві скасували три продовольчі виставки через безпекову ситуацію

Міжнародний виставковий центр (МВЦ) у Києві скасував три галузеві виставки через безпекову ситуацію в столиці. Йдеться про Agro2Food, World Food Ukraine та inSKLAD.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі МВЦ.

"У нинішніх обставинах ми змушені ухвалювати непрості рішення та ставити відповідальність перед людьми на перше місце", — зазначили в пресслужбі холдингу ARS Capital, до якого входить МВЦ.

Організатори також подякували учасникам, відвідувачам і партнерам, які готувалися до виставок, та повідомили, що про зміни в розкладі інформуватимуть на сайті виставкового центру.

Раніше в Міжнародному виставковому центрі облаштували укриття, розраховане на одночасне перебування близько 2300 людей.

Про МВЦ

Міжнародний виставковий центр (МВЦ) — виставковий і подієвий комплекс у Києві, розташований на Броварському проспекті, 15, неподалік станції метро "Лівобережна".

Комплекс відкрили в жовтні 2002 року. Його загальна площа становить 73 228 м², з яких 38 681,5 м² припадає на виставкові зали. МВЦ об'єднує чотири павільйони, має 18 вхідних груп, 20 вантажних воріт і 15 конференц-залів.

У центрі проводять міжнародні та національні виставки, конференції й інші заходи. Зокрема, у 2017 році тут відбувся пісенний конкурс "Євробачення".

Раніше повідомлялося, що книжковий фестиваль "Книжкова країна", який зазвичай відвідують близько 90 тис. людей та був запланований на 17-20 вересня 2026 року в Києві на ВДНГ, з міркувань безпеки перенесли на квітень 2027 року.