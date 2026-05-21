Держава компенсуватиме до 70% витрат бізнесу на участь у міжнародних виставках

Кабінет міністрів ухвалив рішення про державну компенсацію витрат для підприємств переробної промисловості на участь у міжнародних виставках. Відповідну постанову уряд затвердив 20 травня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Нова програма передбачає фінансову підтримку українських виробників та їхніх об'єднань під час участі у закордонних галузевих виставках у межах національних стендів України.

Компенсація становитиме:

до 70% витрат — для підприємств переробної промисловості;

до 100% витрат — для галузевих об’єднань виробників.

Держава компенсуватиме витрати, пов’язані з участю у виставках, зокрема:

організаційні внески;

оренду виставкових площ;

обладнання;

оформлення та облаштування стендів.

Перелік міжнародних виставок, участь у яких підтримуватиметься державою, затверджуватиме Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Рішення спрямоване на підтримку українського виробничого сектору та збільшення експорту. Для бізнесу це означає зниження витрат на вихід на міжнародні ринки, можливість залучати нових партнерів і покупців та розширювати експортні канали збуту в умовах війни.

Додамо, у держбюджеті на 2026 рік на підтримку аграрної сфери закладено 14,1 мільярда гривень, що на 4,5 млрд грн більше, ніж роком раніше.