Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,64

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Государство будет компенсировать до 70% расходов бизнеса на участие в международных выставках

Государство будет компенсировать расходы, связанные с участием в выставках
Государство будет компенсировать расходы, связанные с участием в выставках / Минэкономики

Кабинет Министров принял решение о государственной компенсации расходов для предприятий перерабатывающей промышленности на участие в международных выставках. Соответствующее постановление правительство утвердило 20 мая.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Новая программа предусматривает финансовую поддержку украинских производителей и их объединений при участии зарубежных отраслевых выставок в рамках национальных стендов Украины.

Компенсация будет составлять:

  • до 70% затрат – для предприятий перерабатывающей промышленности;
  • до 100% затрат – для отраслевых объединений производителей.

Государство будет компенсировать расходы, связанные с участием в выставках, в частности:

  • организационные взносы;
  • аренду выставочных площадей;
  • оборудование;
  • оформление и обустройство стендов.

Список международных выставок, участие в которых будет поддерживаться государством, будет утверждаться Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Решение направлено на поддержку украинского производственного сектора и увеличение экспорта. Для бизнеса это означает снижение расходов по выходу на международные рынки, возможность привлекать новых партнеров и покупателей и расширять экспортные каналы сбыта в условиях войны.

Добавим, в госбюджете на 2026 год поддержку аграрной сферы заложено 14,1 миллиарда гривен, что на 4,5 млрд грн больше, чем годом ранее.

Автор:
Татьяна Гойденко