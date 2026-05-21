Государство будет компенсировать до 70% расходов бизнеса на участие в международных выставках

Кабинет Министров принял решение о государственной компенсации расходов для предприятий перерабатывающей промышленности на участие в международных выставках. Соответствующее постановление правительство утвердило 20 мая.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Новая программа предусматривает финансовую поддержку украинских производителей и их объединений при участии зарубежных отраслевых выставок в рамках национальных стендов Украины.

Компенсация будет составлять:

до 70% затрат – для предприятий перерабатывающей промышленности;

до 100% затрат – для отраслевых объединений производителей.

Государство будет компенсировать расходы, связанные с участием в выставках, в частности:

организационные взносы;

аренду выставочных площадей;

оборудование;

оформление и обустройство стендов.

Список международных выставок, участие в которых будет поддерживаться государством, будет утверждаться Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Решение направлено на поддержку украинского производственного сектора и увеличение экспорта. Для бизнеса это означает снижение расходов по выходу на международные рынки, возможность привлекать новых партнеров и покупателей и расширять экспортные каналы сбыта в условиях войны.

Добавим, в госбюджете на 2026 год поддержку аграрной сферы заложено 14,1 миллиарда гривен, что на 4,5 млрд грн больше, чем годом ранее.