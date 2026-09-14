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Креативная экономика
Дата публикации

"Книжная страна" переезжает на весну: какова цена решения для безопасности

Книжная страна
Фестиваль "Книжная страна" на ВДНХ перенесли с сентября 2026 года на апрель 2027-го из-за ситуации в безопасности в Киеве / Книжная страна

Одно из крупнейших культурных событий сентября — книжный фестиваль "Книжная страна", который посещают около 90 тыс. человек и был запланирован на 17-20 сентября 2026 года в Киеве на ВДНХ, перенесли на апрель 2027 года. Значительное увеличение количества вражеских обстрелов вынудило отменить несколько больших концертов и фестивалей. В "Книжной стране" забронировали участие около 100 издательств, которым организаторы предложили два варианта — вернуть средства за участие или перенести их на апрельский фестиваль с дополнительными лояльными условиями. Подавляющее большинство согласилось не требовать возврата средств, а учесть их на событие в следующем году, сообщил Dilo основатель фестиваля и генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин. Впрочем, для издательств и авторов это решение обернулось ощутимыми финансовыми потерями, а также обнажило более широкие проблемы отрасли, например подорожание печати и изменения читательских привычек.

Почему "Книжную страну" перенесли на весну

На территории ВДНХ есть три собственных укрытия, но этого оказалось недостаточно . Решение приняла команда ВДНХ, и главным аргументом, по словам Мушкина, стало усиление обстрелов Киева, что заставляло постоянно останавливать активности прямо посреди событий.

Дело не только в безопасности посетителей. Некоторым издательствам просто нечего показывать – значительное количество книг уничтожено российскими обстрелами. Еще до самого решения о переносе по состоянию на 31 августа от участия в фестивале отказались семь издательств - КСД, "Моя книжная полка", Vovkylaka, "Мамино", Varavar, "Фабула" и "КнигоЛенд".

Для издательств подготовка к фестивалю – это не только аренда стенда. Директор издательства Vivat Юлия Орлова описывает это как накапливающуюся месяцами работу: согласовать спикеров, найти для них окно в календаре, купить билеты, продумать проживание. В Vivat успели согласовать 24 события и восемь автограф-сессий – и все это пришлось планировать заново. Орлова оценивает общие затраты издательства на подготовку к ярмарке в 200–400 тысяч гривен и добавляет, что финансовые потери не самые болезненные. Труднее всего отдать возможность встретиться с читателями, презентовать новые книги, увидеть авторов вживую: то, что она называет своеобразным "дофамином" книжных событий.

Как ситуация безопасности меняет книжные офлайн-события

Перенос "Книжной страны" - не единичный случай. Украинская писательница-романистка Алина Росс отметила, что ситуация с безопасностью делает проведение офлайн-событий все сложнее, и под вопросом оказываются даже небольшие мероприятия. Она привела пример творческой встречи в библиотеке, которую заведующая чуть не отменила из-за тревоги, и событие произошло только потому, что в тот день воздушной тревоги не было. "Мне кажется, пока невозможно планировать какие-либо офлайн-события книжные", — подытожила Росс.

В тот же сентябрь из подобных соображений писатель Сергей Жадан отменил презентацию новой книги в Киеве из-за ситуации безопасности — еще один пример того, как атаки меняют календарь книжной жизни столицы.

Как обстрелы влияют на печать, логистику и стоимость книг

Мушкин добавил к этой картине макроэкономическое измерение: повреждение даже одной типографии сдвигает сроки у десятков издателей одновременно, логистика дорожает, а страхование грузов для многих стало недоступным. По его словам, некоторые участники рынка уже прогнозируют рост стоимости книг на 10–20% из-за обстрелов и усложненной печати и логистики.

Масштаб этих утрат иллюстрирует серия летних ударов. Самым большим стал удар 1 августа по общему составу издательства "Утро" и сети "КнигоЛенд" в Харькове: предварительно уничтожено около 600 тысяч учебников, 28 тысяч названий книг и 8 миллионов экземпляров, а оценки убытков, по разным источникам, колеблются от ориентировочно 300 млн до 1 млрд грн. На том же складе хранились и книги издательств "Фабула", "Жорж", "Ещё Одну Страницу", Readberry, Korali books и Varvar. Но Харьков — не единственная пострадавшая точка: 16 августа в результате атаки на Киев повредило офисы издательств "Наш Формат" и "Лаборатория", 17 августа — офис и склады издательства "РМ", на той же неделе удар по книжному рынку на Почайной уничтожил состав книжного магазина "Альпака" — около 42 тысяч книг. складское помещение в Киеве, где хранилась продукция Readeat, Book.ua и других издательств.

Что происходит со спросом и читательскими повадками

По словам Росс, продажи падали в течение зимы и весны, а летом темпы падения только ускорились. Причина — рост цен не только на книги, но и на товары первой необходимости, поэтому читатели экономят прежде всего на вещах, без которых можно прожить. При этом сам спрос, по мнению Мушкина, не падает — люди покупают книги как способ держать чувство нормальности.

В то же время Росс заметила изменение в отношении аудитории к формату изданий: если еще три года назад около 80% читателей выступали против книг в мягком переплете, то сейчас таких примерно половина, и это может стать способом удешевить издание. Параллельно растет спрос на аудиокниги и электронные книги.

Как книжный рынок адаптируется к новым условиям

Мушкин назвал три вещи, которые нужны отрасли: доступные кредиты для типографий и издательств, поддержка библиотечных закупок как прямой способ дать издателям обращение средств и безопасная инфраструктура для проведения литературных событий. Он подчеркнул, что без укрытий культурная жизнь усложняется во всех крупных городах, а не только в Киеве.

Что будет вместо сентябрьской "Книжной страны"

Вместо фестиваля в течение 18–20 сентября книжные события пройдут сразу в нескольких книжных магазинах Киева — Readeat, "Наш Формат", "Книжный магазин Е", "Книголенд", "Издательство Старого Льва", Book ua и Book ua Space на ВДНХ. В программе — презентации книг "Идеальная история" Элисабет Бенавент и "Т-счастье" Артема Чапая с участием музыканта Ницо Уродно, дискуссии и встречи с авторами, разговор с Анной Гороженко о женщинах Казацкого государства, камерный концерт Татьяны Гончаровой "Тишком-тишком", чтение маловид Премии книжных блоггеров.

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