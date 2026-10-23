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Wizz Air увольняет пилотов в Великобритании из-за сокращения рейсов и дорогостоящего топлива
Лоукостер Wizz Air предложил программы добровольного увольнения пилотам на своей базе в аэропорту Лондон-Лутон. Перевозчик вынужден уменьшать штатные расходы из-за сокращения зимних полетов и роста цен на горючее.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.
Какие условия предлагают пилотам
Компания направила сотрудникам письмо с предложением добровольного увольнения на специальных условиях. Речь идет о вторых пилотах, или первых офицерах, работающих в Лутоне.
"Данные решения были приняты нелегко, но они необходимы для обеспечения финансовой устойчивости бизнеса, защиты долгосрочной конкурентоспособности и согласования нашей деятельности с текущей средой спроса и затрат", - говорится во внутреннем сообщении Wizz Air.
Заинтересованные сотрудники должны были подать заявки до конца дня в пятницу. Компания подтвердит списки до вторника, а увольнение состоится 1 ноября.
Перевозчик предлагает пилотам компенсационный пакет, предусматривающий законодательно установленную выплату за сокращение, а также дополнительную сумму в размере двухнедельной зарплаты и оплату вместо отработки срока предупреждения.
Почему Wizz Air сокращает расходы
Авиакомпания объяснила решение сложными условиями работы, в частности, геополитической нестабильностью, операционными рисками и ростом цен на топливо.
Удорожание авиагорючего на фоне конфликта на Ближнем Востоке увеличивает расход авиаперевозчиков во всем мире. В то же время, зимой спрос на авиаперевозки обычно снижается, поэтому компании корректируют расписание и сокращают расходы.
Ранее сообщалось, что прибыль крупнейшего европейского лоукостера Ryanair за первый финансовый квартал снизилась на 34% до €538 млн. Главными причинами финансовых потерь стали удорожание нефти и авиатоплива в результате эскалации войны в Иране, а также падение спроса со стороны пассажиров.