Wizz Air звільняє пілотів у Великій Британії через скорочення рейсів і дороге пальне

Лоукостер Wizz Air запропонував програми добровільного звільнення пілотам на своїй базі в аеропорту Лондон-Лутон. Перевізник змушений зменшувати штатні витрати через скорочення зимових польотів та зростання цін на пальне.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Які умови пропонують пілотам

Компанія надіслала співробітникам лист із пропозицією добровільного звільнення на спеціальних умовах. Йдеться про других пілотів, або перших офіцерів, які працюють у Лутоні.

"Ці рішення були прийняті нелегко, але вони необхідні для забезпечення фінансової стійкості бізнесу, захисту довгострокової конкурентоспроможності та узгодження нашої діяльності з поточним середовищем попиту та витрат", — йдеться у внутрішньому повідомленні Wizz Air.

Зацікавлені співробітники мали подати заявки до кінця дня у п'ятницю. Компанія підтвердить списки до вівторка, а звільнення відбудеться 1 листопада.

Перевізник пропонує пілотам компенсаційний пакет, який передбачає законодавчо встановленоу виплату за скорочення, а також додаткову суму в розмірі двотижневої зарплати та оплату замість відпрацювання строку попередження.

Чому Wizz Air скорочує витрати

Авіакомпанія пояснила рішення складними умовами роботи, зокрема геополітичною нестабільністю, операційними ризиками та зростанням цін на пальне.

Подорожчання авіапального на тлі конфлікту на Близькому Сході збільшує витрати авіаперевізників у всьому світі. Водночас узимку попит на авіаперевезення зазвичай знижується, тому компанії коригують розклад і скорочують витрати.

Раніше повідомлялося, що прибуток найбільшого європейського лоукостера Ryanair за перший фінансовий квартал знизився на 34% до €538 млн. Головними причинами фінансових втрат стали здорожчання нафти та авіапального внаслідок ескалації війни в Ірані, а також падіння попиту з боку пасажирів.