Штраф в 26 тысяч не работает: как в Украине хотят бороться с нелегальными вейпами

В Украине предлагают ужесточить ответственность за нелегальную продажу жидкостей для электронных сигарет. Вместо штрафа в размере 26 тыс. грн, нарушителям могут грозить санкции на уровне 250 тыс. грн. Эксперты считают, что действующее наказание не создает достаточного сдерживающего эффекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление экспертки по налогообложению Growford Institute, кандидата экономических наук Татьяны Кощук, пишет "РБК-Украина".

Почему предлагают увеличить штрафы

По словам Кощук, значительная часть нелегального рынка жидкостей для электронных сигарет работает через физических лиц-предпринимателей, у которых нет соответствующих лицензий на торговлю подакцизными товарами. Поэтому государство недополучает акцизный налог, НДС и другие налоговые поступления.

Одной из распространенных схем является продажа наборов для самостоятельного смешивания жидкостей – так называемого "самозамеса". Покупателям предлагают отдельные компоненты, из которых они могут самостоятельно приготовить смесь.

По оценке эксперта, средняя цена такого набора составляет около 350 грн. Если бы продукция продавалась с надлежащим обложением, ее стоимость могла бы вырасти примерно до 430 грн.

Кощук считает, что штраф в 26 тыс. грн не является достаточным сдерживающим фактором для продавцов. Она приводит пример торговой точки с дневной выручкой около 7 тыс. грн и отмечает, что существенно более высокая санкция – до 250 тыс. грн – могла бы сильнее повлиять на поведение нарушителей.

В то же время только изменение размера штрафа не гарантирует результата. По словам эксперта, важно обеспечить реальное применение санкций к тем, кто нарушает правила торговли.

Сколько точек нелегальной продажи получили штрафы

По данным Государственной налоговой службы, которые привела Кощук, в 2026 году обнаружили около 4 тыс. точек, связанных с нелегальной продажей жидкостей для электронных сигарет. При этом штрафы получили лишь около 300 из них.

Такой разрыв, по мнению эксперта, свидетельствует о необходимости усилить не только санкции, но и контроль за их применением.

Проблема не ограничивается розничной торговлей. Для эффективной борьбы с теневым сегментом необходимо выявлять нелегальное производство продукции и перекрывать каналы ее поставок в Украину.

Какие органы должны присоединиться к борьбе

Кощук отмечает, что противодействие нелегальному рынку должно предусматривать скоординированную работу нескольких государственных органов.

В частности Государственная налоговая служба должна контролировать соблюдение налогового законодательства и правила торговли подакцизными товарами. Бюро экономической безопасности, по словам эксперта, должно противодействовать нелегальному производству жидкостей.

Отдельную роль она отводит таможенной и пограничной службам, которые должны выявлять и блокировать незаконный ввоз соответствующей продукции.

Таким образом, предложенный подход предполагает одновременное усиление ответственности продавцов, контроль за производством и противодействие нелегальному импорту.

В настоящее время озвученное предложение по штрафу в 250 тыс. грн является позицией эксперта. В предоставленном материале речь не идет о принятии закона, уже устанавливающего такой размер санкции. Для смены действующих правил необходимы соответствующие законодательные решения.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили и ликвидировали канал незаконного изготовления и распространения контрафактных вейпов. Деятельность преступной группы охватывала три области Украины: Киевскую, Закарпатскую и Винницкую. Примерная рыночная стоимость изъятого оборудования и товаров превысила 10 миллионов гривен.